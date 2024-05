Homem de 58 anos é preso suspeito de estuprar adolescente com deficiência

Nesta quarta-feira (8), um homem de 58 anos foi preso em Santana de Ipanema, sertão de Alagoas, por suspeita de estuprar adolescente de 16 anos, portador de deficiência intelectual.

De acordo com a polícia, o crime teria ocorrido em 2023. Segundo as investigações, o suspeito de cometer o crime seria vizinho da adolescente. Os abusos foram descobertos após uma mulher, que também seria vizinha do adolescente, flagrar o homem cometendo os abusos sexuais contra a vítima.

Após testemunhar o crime, a mulher teria socorrido o adolescente e denunciado o estupro à polícia.

A prisão do homem aconteceu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça alagoana. O suspeito foi encaminhado para o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de São José da Taper.