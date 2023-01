Homem de 49 anos é preso por atirar contra dois cachorros

Ele deve responder por maus-tratos a animais e por porte ilegal de arma de fogo

Um homem de 49 anos foi preso por atirar, nesse domingo (15), com uma espinguarda em dois cachorros na zona rural de Barra do Garças, 516 km de Cuiabá, segundo a Polícia Militar.

À polícia, o suspeito contou que efetuou os disparos porque os cães teriam atacado as criações na propriedade rural na qual administra.

Segundo o suspeito, um dos animais foi sacrificado após ter ficado bastante ferido e não ter condições de ir para uma clínica veterinária.

De acordo com denúncia, as filhas do suspeito estavam, também, sofrendo maus-tratos por parte da madrasta. As crianças ficaram assustadas com o comportamento do casal no local, sobretudo quando viram o pai atirando contra os dois cachorros que viviam na propriedade.

Ao ser abordado pela polícia, o suspeito confessou ter atirado nos cães e ainda mostrou onde estavam as armas usadas no crime.

A polícia apreendeu duas espingardas, sendo uma de calibre .28, com cinco munições intactas, e outra adaptada para calibre 5.5.

O suspeito foi levado para a delegacia da cidade e as crianças foram entregues para a tutela da mãe. A polícia investiga caso.