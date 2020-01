Homem dá caldo de cana ‘batizado’ a prima da esposa e a estupra 

PUBLICIDADE 

Uma jovem de 25 anos foi estuprada neste sábado (4), pelo marido da prima, após ser dopada pelo suspeito.

De acordo com a vítima, por volta das 16h30na sexta-feira (3), o suspeito lhe ofereceu uma garrafa de caldo de cana e ela aceitou. A vítima percebeu que a bebida estava com um gosto muito forte e rapidamente começou a não se sentir bem, como se estivesse bêbada.

Por volta das 20 horas, ela fechou as portas de casa e foi dormir, na companhia do filho. Ainda de acordo com a vítima, à 1 hora, ela sentiu que alguém estava entre suas pernas fazendo sexo oral e pensou ser seu marido. Mas, ao olhar, viu que era o marido da prima.

A vítima percebeu que a bebida estava com um gosto muito forte e rapidamente começou a não se sentir bem, como se estivesse bêbada.

A mulher procurou a polícia, registrou um boletim de ocorrência e entregou a garrafa de caldo de cana que havia sido dada a ela pelo marido da prima, para passar por perícia.

O caso ocorreu em Porto Esperidião-MT.