Homem confessa que matou namorada e está foragido da Justiça

Vinícius Fernando da Silva Camargo, 31 anos, teve a prisão preventiva decreta pela Justiça do Distrito Federal. Ele havia confessado, no último sábado (27) que cometeu o crime de feminicídio contra a namorada Evelyne Ogawa. Após se apresentar voluntariamente às autoridades, o homem foi liberado em seguida. Agora, é considerado foragido. As informações são do G1.

A Polícia Civil procurou Vinícius Fernando no domingo (28), no endereço informado por ele, em Planaltina. Entretanto, não conseguiu localizar o suspeito. Com isso, ele está sendo considerado como foragido da Justiça.

De acordo com a investigação, Vinícius teria assassinado Evelyne, 38 anos, na residência da vítima, na última sexta-feira (26), em Samambaia Sul. Segundo a Polícia Militar, o então foragido alegou que “havia matado a esposa por enforcamento”. O corpo da mulher foi sepultado nesta segunda-feira (29).