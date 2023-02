Homem comete suicídio em shopping em Paris

Uma tragédia atingiu um shopping em Paris neste sábado (18), depois que um homem cometeu suicídio no local. Mais cedo no mesmo dia, o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin, negou no Twitter que uma operação policial estava em andamento no local. O porta-voz d negou ainda relatos de que tiros foram disparados. A polícia pediu às pessoas que evitassem a área. O homem pulou do térreo do local As pessoas fugiram da área de La Defense logo após o incidente.