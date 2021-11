Homem comete crime bárbaro ao matar família e cometer suicídio em seguida

Na cena do assassinato que comoveu o país, vários peritos e agentes estiveram no local, as investigações ainda estão em andamento

A Itália se chocou com um caso trágico ocorrido nesta quarta-feira, 17. Um homem assinou sua esposa, sogra e dois filhos, que tinham 2 e 5 anos. Logo após o crime, ele cometeu suicídio. O caso ocorreu por volta das 15h e 16h em Sassuiolo, na província de Modena. Na cena do assassinato que comoveu o país, vários peritos e agentes estiveram presentes, as investigações ainda estão em andamento. Os corpos, que foram localizados durante uma intervenção de uma equipe de resgate, tinham marcas de facadas. A hipótese sustentada pela polícia é de que o assassino utilizou uma faca de cozinha. Toda a região foi isolada. A imprensa italiana divulgou que o homem trabalhava em um supermercado, já a esposa cuidava dos filhos e da casa. Até o momento, não existem informações sobre a motivação do crime.