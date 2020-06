Homem com 100 passagens pela polícia é preso por empurrar idosa de 92 anos

PUBLICIDADE

Um homem, identificado como Rashid Brimmage, de 31 anos, foi preso na cidade de Nova York, Estados Unidos, após empurrar uma idosa de 92 anos contra um hidrante. As imagens da câmera de segurança captaram o momento do empurrão.

O rapaz, após o empurrão, continua andando. Quando a polícia teve acesso as câmeras de segurança, os agentes foram atrás de Rashid e o prenderam. Na delegacia descobriram que o agressor conta com uma grande lista criminal, com mais de 100 passagens pela polícia.

De acordo com informações da ABC, a idosa foi encaminhada a um hospital e ainda está internada.

Em entrevista ela revelou tristeza. “Estou com medo. Não posso mais andar sozinha e isso é muito triste. Quando bati a cabeça, achei que tinha atingido um tijolo. Bateu bem do lado direito da minha cabeça”, disse.

“Eu me sentia muito segura na cidade, mas agora, pode esquecer. Tenho medo de sair de casa”, desabafou a mulher.