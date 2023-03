Homem cola partes íntimas de namorada e é preso

Ao chegar no local, a equipe encontrou o homem em cima do telhado, que começou a jogar telhas nos policiais

Um homem, de 26 anos, foi preso, nessa quinta-feira (09), acusado de torturar e agredir a namorada. O caso aconteceu na cidade de Três Pontas (MG).

Segundo a Polícia Civil de MG (PCMG), a corporação foi acionada por vizinhos do casal, que relatavam uma briga que se estendia desde a noite anterior.

Ao chegar no local, a equipe encontrou o homem em cima do telhado, que começou a jogar telhas nos policiais e tentou fugir pulando para a casa vizinha. Ele foi preso.

Aos policiais, a mulher contou ter sido agredida pelo homem na noite anterior e, na manhã de quinta, acordou com o agressor colando as partes íntimas dela com cola. Após agredí-la com socos e chutes, ele ainda cortou o cabelo dela.

O criminoso foi preso em flagrante por tortura e resistência à abordagem policial.