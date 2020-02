Homem atira no rosto da ex-namorada e comete suicídio em seguida

PUBLICIDADE 

Nesse sábado (1º) uma mulher de 29 anos foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser baleada no rosto pelo ex-namorado. De acordo com as investigações da Polícia Civil, Baltazar Augusto de Menezes, 58 anos, baleou Karina Souto porque ela não quis reatar o namoro com ele. Ele disparou contra si mesmo logo em seguida e morreu.

Após ser atingida no rosto e no tórax, Karina está internada no Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, em Barra do Garças. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e suicídio. No momento do crime ela estava no fundos da casa de uma amiga com um grupo de amigos.

Segundo testemunhas, Baltazar foi ao local para discutir a respeito do fim do relacionamento. Como a mulher não quis reatar, ele pediu para que ela devolvesse um colar que ele deu de presente para ela. No momento que ela devolveu, ele foi até o carro, guardou o objeto, pegou a arma e voltou para atirar contra Karina.