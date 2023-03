Homem atira em garçom após não gostar do sabor da pizza

O atirador foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e lesão corporal

Após confusão, um cliente atira em um garçom em uma pizzaria em Santos, litoral de São Paulo. A vítima foi socorrida por testemunhas e levada à unidade de saúde.

Policiais militares foram acionados por testemunhas. No local, os militares constaram que o cliente, autor dos disparos, estava acompanhado da esposa.

O desentendimento começou após o casal pedir um determinado sabor de pizza, mas ao ser servido pelo garçom, o homem informou ao funcionário que aquele sabor não era o que ele havia pedido.

De acordo com a PM, iniciou-se uma discussão entre o cliente e alguns funcionários. “Momento em que o cliente, de posse de um revólver, efetuou alguns disparos na direção dos funcionários”, acrescentou a corporação.

A Polícia Militar informou que, além do autor dos disparos, também foram apreendidos o revólver dele de calibre 38, dez munições intactas e um canivete.

Os militares apuraram que um cliente havia disparado contra o funcionário de uma pizzaria, e que o atirador tinha fugido em direção a linha do trem. Conforme a PM, os agentes correram para a linha férrea e encontraram um suspeito tentando se esconder no meio do mato.

Questionado pelos policiais, o homem teria confessado que atirou no funcionário da pizzaria, afirmando que se desentendeu com a vítima e que, segundo consta no Boletim de Ocorrência, diversas pessoas teriam avançado contra ele, que, para ‘se defender’, atirou.