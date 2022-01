Homem ataca cãozinho violentamente no Tocantins; imagens fortes

A Polícia Civil investiga o caso mas, até o momento não foi possível localizar o autor da barbárie

Um homem atacou um cão com uma foice e acabou decepando o focinho do animal, que precisou ser sacrificado após o crime. O caso aconteceu em Ipueiras, no interior do Tocantins, na tarde do último sábado (8). A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo uma testemunha, o suspeito da agressão dizia que o cão costumava fazer travessuras em sua casa. Os tutores contam que o cãozinho era filhote e gostava de brincar. Eles acreditam que o suspeito já estava esperando o cachorro chegar à residência para agredi-lo.

Após o crime violento, o cão agonizava e sofria muito de dor. ONGs de proteção de animais do Tocantins compartilharam a situação e pediram justiça.

Militares do 5º Batalhão e da PM Ambiental foram ao local ao tomarem conhecimento do caso. Até o momento não foi possível localizar o autor da barbárie. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que o caso é investigado pela 75ª DP.

Imagens fortes: