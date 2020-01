Homem armado invade Fórum e é morto por policial

PUBLICIDADE 

Nessa terça-feira (21), um homem armado com um facão invadiu o Fórum de Camaragibe, em Recife, e foi morto por um policial militar que fazia a segurança do edifício. A Polícia Civil afirmou que o homem já tinha sido preso por porte ilegal de armas, fez ameaças e tentou atingir o porteiro e o PM, que ordenou que ele largasse a arma.

A ação do homem foi gravada em vídeo, que mostra o momento da discussão. Por meio de nota, foi informado que o homem, de 58 anos, chegou ao fórum de caminhão e usou o veículo para fechar a entrada do estacionamento. Foi então que ele desceu do veículo e começou a fazer ameaças com o facão na mão.

Como a ordem do PM para que ele largasse a arma não foi cumprida, o policial deu um disparo de arma de fogo na coxa da vítima. O homem foi levado para o Centro Médico de Camaragibe (Cemec), mas não resistiu aos ferimentos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios, de acordo com informações da polícia. Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que o PM “foi chamado e tentou dialogar, por diversas vezes”, mas homem “não deu ouvidos e partiu em direção a um PM com a arma em punho”. Além disso, afirmam que o policial estava agindo em “legítima defesa” e que, primeiramente, os foram feitos “disparos para o chão, mas não conseguiu detê-lo, sendo obrigado a feri-lo”.