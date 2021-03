Homem armado intercepta vans com vacinas contra a Covid

Armado com uma pistola, Larry Harris alegou ser detetive e conseguiu parar os veículos ocupados por 11 militares

Nos Estados Unidos, um homem de 66 anos perseguiu três vans da Guarda Nacional, que levavam vacinas contra a Covid-19. Armado com uma pistola, Larry Harris alegou ser detetive e conseguiu parar os veículos ocupados por 11 militares.

O chefe da polícia de Idalou, Eric C. Williams, afirmou que os soldados abordados eram “muito jovens” e se desesperaram com a abordagem do homem. Vale ressaltar que nenhum dos militares estava armado, o que é o protocolo em missões de combate ao coronavírus.

O falso detetive foi preso e indiciado por ontenção ilegal de 11 membros da Guarda Nacional, porte ilegal de arma, falsificação de identidade de funcionário público, interferência com as forças militares do Texas e por agressão agravada com arma de fogo.

Na delegacia, Larry disse que pensava que os veículos estavam envolvidas no sequestro de uma mulher e uma criança, como relatado pelo “Washington Post”. A partir daí, ele perseguiu o grupo que transportava os imunizantes.

Após o ocorrido, as vans com as vacinas chegaram os destino final, na cidade de Matador. O caso continua sob investigação.