Homem armado com pistola é preso pela PMDF na Fercal

Nesta quinta, a PMDF com o auxílio do Tático Operacional Rodoviário prenderam um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo na Fercal

Por volta das 18h desta quinta-feira, 14, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) com o auxílio do Tático Operacional Rodoviário (TOR) prenderam um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo na Fercal.

A equipe do TOR realizava ponto de bloqueio quando abordaram um veículo com dois ocupantes.

Ao realizam a busca foi encontrado uma pistola calibre quarenta e cinco com sete munições que estava com o passageiro.

Os envolvidos foram levados à 13ª Delegacia Policial para registro da ocorrência.