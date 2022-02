Homem amputa pênis após ter alucinações causada por droga

Os médicos não puderam realizar uma cirurgia para reimplementar o órgão, pois o mesmo estava ‘frágil e sujo’

Após sofrer um episódio psicótico causado pelo uso da maconha, um homem de 23 anos cortou o próprio pênis usando uma tesoura. O caso aconteceu na Tailândia e foi publicado no Journal Of Medical Case Reports.

O jovem passou um período de três meses sem consumir cannabis, e quando voltou a usar a droga exagerou na dose. Cerca de duas horas após o uso, ele sentiu dores no órgão genital e, na tentativa de resolver o problema, usou uma tesoura para cortar a pele do pênis e depois o amputou completamente.

Ao notar que o sangramento não parava, o jovem procurou atendimento médico. Segundo a publicação do Journal Of Medical Case Reports, ele sofreu com alucinações durante duas semanas.

Entrevistado por por psiquiatras, os profissionais concluíram que o homem não era suicida e o diagnosticaram como portador de um transtorno ´psicótico induzido por substâncias;

Segundo os especialistas, a psicose induzida pela maconha é um conhecido efeito colateral potencial da droga, no entanto, é muito raro que resulte em casos extremos como este.

Alguns relatórios informam que cerca de 100 casos de automutilação genital masculina por transtorno psiquiátrico ou psicose induzida por substâncias aconteceram nos últimos 20 anos.