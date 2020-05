Homem ameaça filha com arma, a estupra e filma a ação

PUBLICIDADE 

Nessa terça-feira (28) um idoso de 68 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de três menores de idade, sendo uma delas a sua filha, de 14 anos. Em Cuiabá, ele usava uma arma para ameaçar as vítimas e praticar os abusos, além de filmas as ações.

Segundo a Polícia Civil, a ex-companheira do homem e mãe de uma das vítimas descobriu que ele abusava da adolescente e o denunciou. As investigações começaram em 13 de abril. A menor foi ouvida e contou que o pai cometia os abusos desde que ela tinha 8 anos. Além disso, afirmou que os abusos eram feitos sob ameaças com arma de fogo.

O suspeito também filmava e fazia fotos das agressões e dos abusos praticados contra a filha, sendo apresentada uma fotografia em que o suspeito ostenta a arma de fogo ao lado da menor. Além da adolescente, o homem também abusou de outras duas jovens, que hoje ão maiores de idade, e foram criadas como filhas.

Durante buscas na casa do suspeito, os policiais acharam o revólver calibre 38 dentro da caixa d’água da residência. Ele foi, então, levado para a delegacia e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, além de responder pelo crime de estupro de vulnerável em inquérito policial. Ele já havia sido detido pela Polícia Militar por importunação sexual, próximo a uma escola, enquanto oferecia dinheiro para as meninas menores de idade manterem relações sexuais com ele.