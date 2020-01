Homem ameaça família da mulher e acaba morto por cunhado

PUBLICIDADE 

Uma briga de família acabou com uma pessoa morta no primeiro dia do ano. A informação foi divulgada pela polícia nesta segunda-feira (6). Bismarque Araújo da Silva foi morto a tiros por um dos cunhados, de acordo com a polícia.

Nesta segunda-feira, a polícia ouviu testemunhas e uma pessoa que ficou ferida com um disparo feito por Silva.

Silva estava separado da mulher, que tinha se mudado para casa dos pais. Ele apareceu na residência alcoolizado e tentou levar uma filha com ele. A família da mulher aconselhou Silva a não levar a menina, pediu para que ele fosse para casa descansar e não criasse confusão.

Alterado, Silva teria xingado a sogra, cunhados e demais familiares da companheira. Ele teria dito também que ninguém tinha coragem de matá-lo, mas que iria em casa buscar uma arma e voltava para matar a família.

Ainda de acordo com as investigações, os idosos, crianças e mulheres se esconderam em outra casa, na mata, com medo do homem. Na casa ficaram apenas dois irmãos e cunhados do homem.

Quando retornou para casa, a polícia disse que Silva já chegou atirando em um dos cunhados que estava na janela. O tiro atingiu apenas a parede e o rapaz entrou na residência. Silva teria contornado a casa e ido em direção à cozinha, onde estava o outro cunhado.

Ele atirou contra o rapaz, que foi atingido em um dos braços e pediu socorro para o irmão. Ao ver o irmão ferido, o morador pegou uma espingarda e atirou três vezes contra Silva.

No dia seguinte, o pai do rapaz que atirou foi até a delegacia e relatou o crime. Ele contou que o corpo de Silva foi enterrado por moradores na comunidade. A polícia foi até o local, ouviu testemunhas e o suspeito.

A polícia confirmou que o suspeito está solto porque estava fora do prazo de flagrante e também se entregou. O inquérito policial deve ser concluído como homicídio por legítima defesa.

O caso ocorreu em Porto Walter-AC.