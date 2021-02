Homem ajuda a salvar vítima de acidente e é demitido por atraso

PUBLICIDADE

O autônomo Robsom dos Santos, de 35 anos, acabou perdendo o emprego após parar para ajudar a salvar a vítima de um acidente de trânsito.

O acidente ocorreu em uma rodovia de Bertioga, no litoral de São Paulo, nessa segunda-feira (8). A vítima capotou o veículo, após fazer uma ultrapassagem na Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Maitinga.

O motorista perdeu o controle do veículo e caiu em uma vala na área de mata lateral.

O autônomo contou ao Portal G1 que já estava atrasado quando saiu de casa, mas decidiu ajudar a vítima do acidente mesmo assim. Além disso, o rapaz estava em período de experiência na empresa.

No local do acidente, ele sinalizou para outros veículos pararem e entrou na área de mata, onde viu o carro parcialmente submerso na água da vala. Preocupado com a possibilidade do motorista se afogar, ele decidiu tentar tirá-lo sozinho da água.

Posteriormente, dois homens o ajudaram no resgate. Em seguida, o rapaz foi retirado do carro e deixado ao lado do veículo, enquanto aguardava o resgate.

Em nota, o INTS, responsável pela gestão do hospital, informou que os bombeiros encaminharam o paciente à unidade, onde ele fez exames clínicos e de imagem, ficou em observação e recebeu alta no fim da tarde.