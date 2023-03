Homem agride mãe do filho dele após ela cobrar pagamento de pensão

O homem ainda estava com uma faca e tentou feri-la

Uma mulher de 39 anos foi agredida pelo ex-marido após cobrar a pensão alimentícia, no Bairro Universitário, em Cáceres, a 220 km de Cuiabá, neste domingo (19).

A mãe foi até a casa do ex para cobrar o pagamento da pensão que estaria atrasado. No entanto, o homem teria dado uma cadeirada na cabeça dela assim que chegou no local.

Uma testemunha chegou no local para defendê-la e ela conseguiu fugir e pedir socorro, segundo o boletim de ocorrência registrado pela PM.

Ferida, a mulher pediu socorro a um motociclista que passava pela região, mas o pneu do veículo furou no momento em que recebia ajuda.

A polícia foi acionada e encontrou o suspeito sob o efeito de bebida alcoólica. Ele teria ficado agressivo ao ser cobrado pela ex-mulher.

O suspeito foi encaminhado à delegacia. Já a vítima foi encontrada pelos policiais e recebeu ajuda.