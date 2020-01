Homem afirma ter sacrificado animal machucado, mas é preso por maus-tratos

PUBLICIDADE 

Suspeito de matar a pauladas um cavalo, um catador de 44 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (27), na praça Elmar Arantes, em Aparecida de Goiânia.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra quando o animal foi morto, no último domingo. Segundo as autoridades, um jovem de 16 anos também foi apreendido com o suspeito.

Ainda de acordo com a polícia, os dois alegaram que sacrificaram o animal porque estava com a perna lesionada. Porém, no vídeo é possível ver que o animal estava andando.

O homem foi autuado por crime ambiental de maus-tratos, majorado pelo resultado morte, mas foi liberado para responder em liberdade. Em relação ao menor, foi lavrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BCO).