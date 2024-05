Homem admite ter matado ex-namorada e o pai dela em SP

Um mecânico de 29 anos, detido por matar a ex-namorada e o pai dela em Miracatu (SP), admitiu à polícia ter cometido o crime contra o homem por não aceitar o relacionamento do casal. Ele declarou às autoridades que estava sob a influência de álcool e cocaína no momento do assassinato.

Yasmin Santos de Queiroz, de 25 anos, e seu pai, o funcionário público Francisco Xavier Marques de Queiroz, de 60 anos, foram encontrados mortos na residência da família, situada na Rua Joaquim Pedroso, na noite do sábado (11). A esposa e mãe das vítimas testemunhou o crime. O mecânico foi capturado pela polícia militar em um sítio no bairro Pascoval na madrugada de segunda-feira (13).

Conforme o delegado Carlos Eduardo Eiras Alves, responsável pelo caso, o suspeito admitiu ter cometido o assassinato de Francisco durante o interrogatório. Quanto à declaração de João Carlos sobre seu consumo de álcool e drogas, exames foram realizados e aguardam os resultados dos laudos.