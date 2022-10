Homem acusado de estuprar e engravidar mulher com Síndrome de Down é preso

O crime aconteceu no bairro Maracanã, em São Luís, Maranhão. Ele foi preso pela Polícia Civil do estado

Um homem, de 41 anos, foi preso nesta terça-feira (18), por suspeita de estuprar uma mulher com Síndrome de Down. O acusado tinha um mandato de justiça expedido em seu nome e já havia cometido um crime semelhante.

A vítima do homem estava gravida, além de ele já ser pai de suas outras duas filhas, de sete e quatro anos de idade.

Segundo o G1, que conversou com a delegada do caso, Kazumi Tanaka, um teste de DNA confirmou o parentesco. Esse não é o único ligamento sanguíneo que ele mantém com a vítima. Os dois são primos, e foram criados como irmãos. Ela foi abusada por 8 anos consecutivos.

O crime aconteceu no bairro Maracanã, em São Luís, Maranhão. Ele foi preso pela Polícia Civil do estado.

Considerado um foragido da justiça pelo crime anterior, ele estava morando em Itapecuru-Mirim, no povoado de São Bento, a 115 km de São Luís, onde foi capturado.

O outro crime foi cometido na Comarca de Vargem Grande. Ele foi encaminhado para a triagem e permanecerá à disposição da justiça.