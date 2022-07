Homem acusado de dar 4 socos em mulher que pediu para ele não fazer xixi ao lado dela é autuado

Rafael Monteiro, envolvido em uma briga durante uma festa no Jockey Club do RJ foi autuado pela PC por lesão corporal e ato obsceno

Rafael Monteiro Leite, envolvido em uma briga durante uma festa no Jockey Club do Rio de Janeiro no domingo, 17, foi autuado pela Polícia Civil por lesão corporal e ato obsceno.

Isabela Ferreira, a mulher que denunciou ter sido agredida por Rafael, procurou a 15ª DP (Gávea), onde prestou queixa. No local, ela afirmou que foi agredida pelo suspeito após reclamar que ele havia urinado próximo dela e de amigos.

Nas redes sociais, Isabela escreveu que foi atingida com quatro socos no rosto e, também, ofendida.

“Pedi para que ele não continuasse urinando naquele lugar, que fosse para um local mais recluso, pois ele estava desrespeitando as pessoas. Logo em seguida, fui surpreendida por esse sujeito com ofensas, ameaças e por fim, quatro socos no rosto”, escreveu.

O laudo prévio do exame de corpo de delito de Isabela constatou lesão leve. As autoridades realizaram o termo circunstanciado e Rafael vai responder em liberdade pelos atos perante o Juizado Especial Criminal.