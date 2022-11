Homem acha a cobra mais venenosa do país dentro de casa

Após o resgate, a cobra foi levada para o quartel da corporação e posteriormente será devolvida à natureza

O Corpo de Bombeiros resgatou uma cobra coral verdadeira, a serpente mais venenosa do Brasil, em uma residência no Bairro Barrocão, em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta quinta-feira (17).

Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes foram chamados para fazer o resgate de uma cobra encontrada dentro de uma casa. Quando eles chegaram ao local, encontraram a cobra dentro de um recipiente de vidro.

O animal havia sido retirado da residência e manuseado por um popular, que não sabia dos riscos do réptil.

Veneno de alta toxicidade

Considerada a serpente mais venenosa do território brasileiro, a coral verdadeira tem um veneno de alta toxicidade que afeta diretamente o sistema nervoso, segundo o Instituto Butantan, especializado na produção do soro que combate o veneno do animal.

Se uma pessoa é picada, os primeiros sintomas são dormência no local, visão turva e dificuldade na fala. Porém, aos poucos, a peçonha começa a afetar o restante do sistema nervoso, provocando paralisia de músculos importantes, como coração e diafragma.

Apesar do veneno de alta toxidade, as corais verdadeiras têm um temperamento e anatomia que minimizam as chances de acidentes: menos de 1% dos acidentes ofídicos notificados em todo o Brasil.

Ainda assim, os bombeiros recomendam manter distância, isolar o local, e acionar a corporação pelo número 193.