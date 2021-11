Grupo usava drones para enviar drogas e dinheiro para presídios

Nesta sexta, a polícia apreendeu dois drones. Em um deles, avaliado em mais de R$ 100 mil, estavam dois pacotes prontos para entrega com R$ 30 mil em dinheiro, drogas, celulares, perfume e bebida alcoólica

Na manhã desta sexta-feira (19), a Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em operação contra grupo suspeito de utilizar drones para entregar dinheiro, celulares e drogas em presídios do Rio Grande do Sul.

Quatro pessoas foram presas em flagrante. Outras oito já haviam sido presas por suspeita de participar do esquema no decorrer das investigações.

São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em Eldorado do Sul, Gravataí, Porto Alegre e Portão.

Nesta sexta, a polícia apreendeu dois drones. Em um deles, avaliado em mais de R$ 100 mil, estavam dois pacotes prontos para entrega com R$ 30 mil em dinheiro, drogas, celulares, perfume e bebida alcoólica. Outro drone apreendido estava enterrado em Gravataí.

O diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Mario Souza destaca que o esquema sofisticado de entrega chamou a atenção da equipe.

“Chama atenção a criatividade do crime, que organizou um moderno esquema de entrega aérea, em um contexto no país onde atualmente nem as grandes multinacionais conseguem realizar entregas comerciais e em escala via drones”, disse.