Grupo lança o Bolsoflix, plataforma com vídeos críticos a Bolsonaro

Bolsoflix armazena as intervenções mais controversas de Bolsonaro nos últimos anos

Camila Mattoso

Brasília, DF

Um grupo anônimo lançou a página Bolsoflix (https://www.bolsoflix.com/), que tem como proposta reunir vídeos críticos em que Jair Bolsonaro comenta temas como pandemia, violência, corrupção e economia. Também há seções chamadas “mentiras”, “miscelânea” e “arrependidos”.

O Bolsoflix armazena as intervenções mais controversas de Bolsonaro nos últimos anos.

Estão no site os vídeos em que o presidente promove aglomerações na pandemia, em que se recusa a comentar as mortes pelo coronavírus e diz não ser coveiro e em que diz ter acabado com a operação Lava Jato.

As informações são da FolhaPress