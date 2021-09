Grupo faz “arrastão” em aeroporto e foge com avião do cantor Almir Sater

Os criminosos teriam entrado pelos fundos do aeroporto, que não iluminação, e, inicialmente, tentaram levar uma aeronave

Ao menos 18 pessoas realizaram um “arrastão” no aeroporto de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, onde levaram ao menos três aeronaves. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (06) e o grupo teria rendido o vigia e o feito abastecer os aviões.

Além do Sky Lane do cantor Almir Sater, outros dois aviões foram levados, sendo eles o Bonanza v35b, do pecuarista e ex-prefeito da cidade José Henrique Trindade, e outro Sky Lane, do também pecuarista Zelito Alves Ribeiro e de seu sócio Joel Jacques.

Segundo a força-tarefa policial que investiga o caso, a ação ocorreu por volta das 2h. Os criminosos teriam entrado pelos fundos do aeroporto, que não iluminação, e, inicialmente, tentaram levar uma aeronave. Depois, o grupo teria rendido o vigia e o obrigaram a abastecer os aviões, o amarrando em seguida e fugindo.

Uma das hipóteses é que parte do grupo seriam do interior paulista e parte do Mato Grosso do Sul e que eles teriam fugido para a Bolívia.