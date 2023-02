Grupo é preso suspeito de dar golpes em mais de 30 alunos de universidade

O golpe foi aplicado durante todo o decorrer do ano de 2022

Ainda de acordo com o investigador, os suspeitos clonaram o WhatsApp do departamento financeiro da instituição de ensino, que não teve o nome divulgado, e então, se passando por gestores do local, realizaram cobranças em nome da universidade. O golpe foi aplicado durante todo o decorrer do ano de 2022.

Os alunos, sem saber que se tratava de um golpe, efetuam os pagamentos, que giraram em torno de R$ 700 a R$ 800. Ao todo, o prejuízo chega a mais de R$ 20 mil, conforme Caio.

“Depois desse contato com esses alunos, eles confeccionavam boletos falsos através de programas específicos para isso. Eles são idênticos ao original, apenas tem a adulteração do código, que faz a conta destinatária ser a do crimino”, explica.

O delegado afirma ainda que outras pessoas podem estar envolvidas no crime e que não descarta a possibilidade da participação de funcionários da universidade. A polícia irá continuar as investigações a fim de confirmar a suspeitas.

“O caso chegou à polícia por meio da própria direção da universidade, que estava preocupada com a situação. Os alunos começaram a questionar eles porque estavam inadimplentes, mesmo fazendo o pagamento”, disse.