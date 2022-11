Grupo é baleado em porta de casa noturna no RJ

O tiroteio teria sido causado por um desentendimento de facções de tráfico rivais. Até o momento, ninguém foi preso

Sete pessoas foram baleadas na saída de uma casa noturna em Barra Velha (RJ), no último domingo (13).

Em vídeos que circulam as redes sociais é possível ver o local, onde acontecia uma festa de forró, com sangue e garrafas quebradas no chão.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas e levadas ao hospital e o policiamento na região foi reforçado.

De acordo com a Polícia Civil, o tiroteio teria sido causado por um desentendimento de facções de tráfico rivais. Até o momento, ninguém foi preso.