Grávida pula no mar e salva marido que foi mordido por tubarão

O americano Andrew Charles Eddy, de 30 anos, foi atacado por um tubarão assim que mergulhou no mar. Ao ver o sangue na água, a esposa dele, Margot Dukes Eddy, imediatamente pulou na água para salvar o marido.

O caso ocorreu em Sombrero Beach, na Flóriada-EUA. Após resgatar Andrew, a mulher voltou para o barco em que a família estava.

A família conduziu o dirigível até uma equipe de paramédicos que aguardava Andrew, ferido gravemente em um dos ombros, na areia. Ele foi levado de helicóptero a um hospital em Miami em estado grave.

O tubarão de grande porte foi identificado por testemunhas. O animal possivelmente se tratava de um tubarão-touro, de cerca de 3 metros de comprimento, uma das espécies mais agressivas de tubarões. A mordida de um tubarão-touro pode ser mais forte que a de um grande-tubarão-branco.

O ataque se deu na manhã do último domingo (20/9). Nessa quinta-feira (24), Margot compartilhou informações acerca do estado de saúde do marido.

“Andrew está a caminho de uma recuperação total, e estamos extremamente gratos por a gravidade dos seus ferimentos tirar a sua vida. Sempre admirei a forma como meu marido enfrenta ferozmente desafios, e esta circunstância não é diferente. A prioridade da nossa família neste momento é o progresso, a proteção e a paz para o Andrew, para mim e para a nossa filha que ainda não nasceu. O Andrew vai usar o seu braço ferido para segurar a sua bebê em apenas seis semanas, e isso é um milagre”, escreveu ela.