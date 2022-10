Grávida perde o bebê após ser ameaçada e feita refém pelo namorado

Durante negociação com a polícia, o homem resiste e leva um tiro na barriga

Uma grávida perdeu o bebê após ser ameaçada com uma faca e feita refém pelo namorado em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, de acordo com a Polícia Militar.

“Fala o que você fez com o dinheiro da energia. Fala para mim. O que você fez com os $ 2 mil? Com os R$ 4 mil? Eu cheio de conta para pagar e você me afundando”, grita o homem.

O nome do homem não foi divulgado pela polícia e ele está internado num hospital da cidade.

Após ser atingido pelo disparo, o homem acabou cortando o braço da mulher ao cair no chão. Ela foi socorrida pelos militares e também foi hospitalizada. De acordo com a PM, ela estava grávida de três meses e perdeu o bebê.

O caso aconteceu na segunda-feira (3) e está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio. A corporação informou que o homem foi preso pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico, aborto, ameaça e cárcere praticados contra a namorada.

“Em razão do estado de saúde dos envolvidos, nenhum deles foi ouvido. Ainda não foram realizados exames de corpo de delito para constatação das lesões, o que deverá ser realizado nos próximos dias”, diz a nota da Polícia Civil.

Ainda segundo a corporação, apesar de hospitalizado, o homem está sendo escoltado pela Polícia Militar e quando receber alta médica será imediatamente recolhido à prisão.