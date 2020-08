Grávida morre de covid-19 após receber a notícia que a mãe havia falecido

PUBLICIDADE

Neste domingo veio a óbito mais uma vítima da pandemia de coronavírus, que assola gravemente o Brasil. Jade Nascimento, de 28 anos, estava grávida e morreu em Teresina, capital do Piauí. Ela estava em estado grave e precisou ser entubada depois que recebeu a notícia de que sua mãe tinha morrida vítima da covid-19.

Ao portal G1, Taynara Ingred, prima de Jade, contou que quando a filha recebeu a notícia chorou muito e, após o fato, seu quadro clínico piorou consideravelmente, o que teria contribuído para uma piora em sua capacidade respiratória.

De acordo com Taynara, a prima estava internada na Maternidade Dona Evangelina Rosa (MDER), mas estava saudável. Para poupar Jade, a família não contou sobre a morte da mãe, mas ela acabou descobrindo pelas redes sociais que Maria do Perpétuo Socorro, de 55 anos, havia falecido. Ela era diabética.

“Depois disso, ela agravou muito o estado de saúde, chorou muito. Ela estava na enfermaria, mas depois disso, ela acabou precisando ir para a UTI, foi entubada, porque já não estava respirando bem. A família não queria dizer, porque ela já estava no hospital, mas ela estava com o celular e acabou sabendo pelas redes sociais”, disse.

Jade deu entrada na emergência em busca de atendimento quando estava com 22 semanas de gestação, no entanto, o bebê morreu ainda dentro do útero no dia 28 de julho.

A gestante ficou dois meses internada, mas não resistiu e também morreu. Jade deixou o marido e uma filha de sete anos.