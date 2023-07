Grávida é agredida por três mulheres em via pública no CE

O episódio de espancamento aconteceu em plena via pública do município, enquanto várias pessoas presenciavam a cena

Uma mulher grávida, com cinco meses de gestação, foi brutalmente agredida por três outras mulheres na cidade de Altaneira, localizada no interior do Ceará.

As agressões ocorreram no domingo (23), e, desde então, a mulher agredida está hospitalizada, seguindo em tratamento nesta terça-feira (26). Apesar dos ferimentos que a mãe apresenta em seu corpo, tanto ela quanto o bebê têm um estado de saúde considerado estável.

Somente um homem tentou separar as mulheres envolvidas na briga, sem sucesso. Após aproximadamente dois minutos, outras pessoas finalmente conseguiram apartá-las.

O caso ganhou a atenção da Polícia Civil do Ceará, que está investigando o incidente após ter acesso ao vídeo das agressões.

Conforme relatos de testemunhas, as mulheres envolvidas na briga estavam em um bar e algumas delas apresentavam sinais de embriaguez.