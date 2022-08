Grávida desaparecida há 3 meses é encontrada morta em Sorocaba (SP)

Segundo a ocorrência, no dia do desaparecimento, a irmã tentou ligar várias vezes para Talita, mas ninguém atendeu

O corpo da dona de casa Talita Aparecida Costa, 35, que estava desaparecida há mais de três meses, foi encontrado nesta segunda-feira (22) em Sorocaba (SP). A vítima estava grávida de 5 meses na época do desaparecimento, em maio. Até agora ninguém foi preso.

Segundo a polícia, o corpo de Talita, em avançado estágio de decomposição, foi encontrado por investigadores no bairro Wanel Ville, após uma denúncia anônima. Estava em um lote descampado com baixa circulação de pedestres.

Talita estava com a mesma roupa que usava no dia 20 de maio, quando desapareceu. Ao lado do corpo também foram encontrados o RG da vítima e um aparelho dentário que ela usava. Os objetos foram reconhecidos por familiares.

O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exames que vão apontar a causa da morte da mulher e precisar quando ela ocorreu. O laudo deverá ficar pronto em 30 dias.

A Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) segue investigando o crime. Até o momento ninguém foi preso.

“Estamos investigando o caso desde o desaparecimento. Já temos algumas hipóteses do que possa ter acontecido e alguns suspeitos, mas ainda é cedo para falar porque [estas informações] podem atrapalhar as investigações”, disse o delegado Luis Lara, responsável pela investigação.

DESAPARECIMENTO

Talita Aparecida Costa morava no Jardim São Marcos, em Sorocaba, e foi vista, pela última vez, por volta das 3h do dia 20 de maio, enquanto caminhava em uma rua do bairro acompanhada por dois rapazes.

A irmã de Talita, que mora em Goiânia, foi quem notou o sumiço da mulher e procurou a polícia.

Segundo a ocorrência, no dia do desaparecimento, a irmã tentou ligar várias vezes para Talita, mas ninguém atendeu. Então, familiares de Talita, que moram no interior paulista, foram até a casa dela e também não a encontraram.

Diversas campanhas foram feitas nas redes sociais na tentativa de encontrar Talita.