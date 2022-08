Grave acidente deixa cinco pessoas mortas, no Maranhão

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria sido provocado por um veículo Pálio, que era utilizado como táxi e vinha no sentido Buriticupu/Santa Inês

Na madrugada desta terça-feira (16), um grave acidente envolvendo um caminhão boiadeiro e dois carros deixou cinco pessoas mortas. O acidente aconteceu no km 497 da BR-222, próximo a Estrada do Arame, no município de Buriticupu, a 410 km de São Luís.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria sido provocado por um veículo Pálio, que era utilizado como táxi e vinha no sentido Buriticupu/Santa Inês. O Pálio teria tentado fazer uma ultrapassagem irregular em um Jeep Compass e acabou colidindo com um caminhão carregado de gado.

Com a colisão, o Pálio ficou destruído, e os quatro ocupantes do veículo morreram no local. Ainda de acordo com a PRF, o motorista do caminhão também foi a óbito.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o tombamento, o caminhão carregado com bois ficou atravessado sobre as duas faixas, o Jeep foi parar na faixa da direita e o Pálio ficou debaixo do caminhão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para o atendimento das vítimas da colisão.

Uma equipe PRF também foi ao local para fazer a liberação da rodovia e a perícia do acidente. A BR foi parcialmente liberada às 12h30, sem previsão de liberação total das duas faixas.