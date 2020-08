Gestante sofre aborto após motorista de app se negar a continuar corrida

PUBLICIDADE

Uma gestante sofreu um aborto após um motorista de aplicativo se recusar a seguir viagem com ela. O homem havia iniciado a corrida, mas parou o carro e pediu para que a mulher grávida e a mãe dela descessem do veículo para não manchar o banco do carro.

O caso aconteceu na cidade de São Paulo nesta segunda-feira (24). Daiany Franco, de 31 anos, estava na 13ª semana de gravidez quando começou a apresentar um sangramento e precisou ir até um hospital. A mãe dela chamou um carro de aplicativo para que ambas fossem até o local. Ao atender ao chamado, o motorista mostrou insatisfação ao saber que Daiany estava com um sangramento.

O motorista ainda alegou que se o “banco do carro manchasse elas teriam que pagar”, conforme o relato de Daiany. No caminho, o homem parou o veículo e deixou as passageira em um posto, para que elas chamasse outro carro.

Imagens das câmeras de monitoramento do local flagraram o momento. A mãe e a gestante pedem ajuda aos frentistas do local. Alguns minutos depois, uma viatura da Polícia Militar aparece e encaminha as duas até o hospital.

Daiany passou por uma cirurgia após perder o bebê. A empresa a qual o motorista trabalha afirmou que ele foi bloqueado da plataforma e que está prestando suporte para a vítima.