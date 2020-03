Gerente é morto por não conseguir abrir cofre de estabelecimento

PUBLICIDADE 

O gerente de um açougue foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto. A vítima foi morta por não conseguir abrir um dos cofres do estabelecimento, conforme exigido pelos criminosos.

O crime aconteceu em Moema-SP. Segundo a polícia, os suspeitos tentaram roubar o estabelecimento por volta das 5h50. Durante a abordagem, os homens atiraram no gerente do açougue porque ele não conseguiu abrir o cofre do comércio.

Durante a fuga, os suspeitos trocaram tiros com uma guarnição da polícia que estava no local. Dois homens foram presos, um ficou ferido e outro morreu no local. De acordo com a polícia, o quinto suspeito conseguiu escapar