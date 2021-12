Gêmeas dividem noivo e querem engravidar ao mesmo tempo

No Instagram, as irmãs se autodenominam como as gêmeas mais idênticas do mundo. O perfil delas tem quase 100 mil seguidores que acompanham a rotina do “trisal”

Em Perth, na Austrália, as gêmeas Anna e Lucy DeCinque, de 35 anos, dividem o mesmo noivo e estão tentando engravidar dele ao mesmo tempo.

No Instagram, as irmãs se autodenominam como as gêmeas mais idênticas do mundo. O perfil delas tem quase 100 mil seguidores que acompanham a rotina do “trisal”.

A notícia da tentativa de engravidar ao mesmo tempo do noivo foi revelada durante um episódio do Extreme Sisters, um reality show do canal do TLC que mostra relacionamentos obsessivos e inseparáveis entre irmãos.

No programa da TLC, as gêmeas revelaram que medem a temperatura corporal todos os dias para saber se estão ovulando e perceberam que são mais férteis na mesma época do mês.

“Provavelmente vou pensar que o que é meu é seu, o que é seu é meu, é assim que seria”, diz Lucy sobre os possíveis filhos.

As gêmeas são casadas com com o eletricista Ben Byrne, de 37 anos. O relacionamento já dura 10 anos.

“Quando ela vai ao banheiro, eu vou com ela; quando ela toma banho, eu vou com ela ”, disse Anna sobre o relacionamento com a irmã.

“Você escolhe e nós fazemos. Nunca estamos separados. Eu não acho que funcionaríamos um sem o outro. Temos ansiedade de separação. Estamos ligados um ao outro”, completou Anna