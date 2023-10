Garoto morre durante partida após trave cair sobre ele em GO

O menino chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu ao politraumatismo craniano

Em Leopoldo de Bulhões, no sudeste do estado, uma criança de 8 anos perdeu a vida após uma trave cair sobre ele durante uma partida de futebol de salão em uma quadra esportiva municipal. Matheus Felix Gomes foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não resistiu ao politraumatismo craniano.

A Prefeitura de Leopoldo emitiu uma nota expressando pesar pelo ocorrido, descrevendo o incidente como uma terrível fatalidade. A nota esclareceu que as traves da quadra são móveis, uma característica comum em espaços poliesportivos. Além disso, destacou que a supervisão dos alunos durante as atividades é sempre responsabilidade dos professores.

A prefeitura também se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. No comunicado, foi informado que será iniciado um procedimento para apurar as circunstâncias do acidente, e a administração municipal está oferecendo todo o apoio necessário à família enlutada.

O incidente aconteceu na última terça-feira (3). Segundo informações da Polícia Militar, que foi chamada ao local pela enfermeira da unidade de saúde, a criança se pendurou na trave, que estava solta, ocasionando a queda fatal.

Os relatos também indicam que o próprio pai da criança, que é professor na escola de esportes, foi quem prestou os primeiros socorros. Apesar dos esforços, ao chegar ao hospital, Matheus já estava sem vida, conforme afirmou o médico que o atendeu.