Garoto ganha computador e modem de internet para participar das aulas online

Por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, aulas online se tornaram a realidade do estudante brasileiro. Em contrapartida, essa realidade é fora da curva para algumas pessoas. É o caso do garoto José Caique, de 13 anos, que tinha que ir até uma barraca de palha montada pelo seu pai no meio da mata, onde a internet era boa para sustentar uma chamada de vídeo sem travamentos.

Morador do município de Olho D’Água no Piauí e estudante do 7º ano do ensino fundamental, o menino ganhou um computador, dois aparelhos celulares e uma mesa com quatro cadeiras para ajudar no seu estudo. Uma empresa de equipamentos eletrônicos também doou um modem de internet 4G para que Caique tivesse acesso à internet dentro de casa.

“Em regiões onde, aparentemente, não tem sinal de internet ou o sinal é muito fraco, ele potencializa o sinal”, explicou ao G1 o diretor comercial da empresa que fez a doação.

A mãe de José Caique ficou feliz e emocionada com as doações. “Estamos muitos felizes, pois diante de toda a dificuldade que a gente está passando por conta dessa pandemia para que o José Caique pudesse assistir às aulas. É muito gratificante. Em vez dele se deslocar de casa e ir até a barraquinha, agora ele vai acompanhar tudo em casa, no conforto”, disse a mãe do menino ao G1.