Garoto de 2 anos é encontrado morto em tanque de peixes em GO

Segundo o delegado do caso, as evidências apontam para a possibilidade de a criança ter sido enforcada

Em Uruana, localizada na região central do estado de Goiás, um menino de apenas 2 anos foi encontrado sem vida dentro de um tanque de peixes. Luan Henrique Alves de Lima estava acompanhado de familiares e conhecidos no dia do ocorrido.

O delegado Marcos Adorno, responsável pelo caso, declarou que as evidências apontam para a possibilidade de a criança ter sido enforcada e, em seguida, jogada no tanque para simular um afogamento. Essa hipótese tem sido o foco das investigações, que já contam com suspeitos identificados pela Polícia Civil.

“Os indivíduos presentes no local eram parte do círculo de convivência da família da vítima”, afirmou o delegado Adorno