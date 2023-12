Garoto de 2 anos com autismo é colocado para dormir no banheiro de creche em MG

A Prefeitura informou que realizará uma apuração rigorosa do ocorrido

Em uma creche no município de Pains, no Centro-Oeste de Minas, um menino de 2 anos, diagnosticado com autismo, foi colocado para dormir dentro do banheiro da instituição.

A mãe da criança teve conhecimento do ocorrido ao ter acesso a uma imagem que ilustra o momento, registrando imediatamente um boletim de ocorrência na Polícia Militar (PM). A Prefeitura, em resposta ao caso, publicou um comunicado nas redes sociais informando que realizará uma apuração rigorosa do ocorrido.

Diante da gravidade da situação, a mãe da criança, optou por retirar seu filho da creche municipal. Ela matriculou a criança em um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei), onde o menino iniciará suas atividades no próximo ano.