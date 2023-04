Garoto cai de telhado ao tentar pegar bola e morre após sofrer traumatismo craniano

O Hospital Santo Amaro, por meio de nota, confirmou a morte do adolescente e a autorização da família para a doação dos órgãos

O garoto Carlos Alexandre Castro, de 12 anos, morreu após cair do telhado de uma casa enquanto buscava uma bola de futebol, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

A vítima sofreu um traumatismo craniano e teve a morte encefálica, parada de todas as funções do cérebro, confirmada no Hospital Santo Amaro após nove dias de internação.

O jovem jogava futebol com amigos em um parque quando a bola foi chutada para cima do telhado. Ele subiu para pegar, mas a estrutura quebrou. A vítima morreu na última quinta-feira (20).

O padrasto do garoto, Douglas Demétrius dos Santos, contou que além do traumatismo craniano, o adolescente sofreu fraturas nos dois pulsos. Após a confirmação da morte encefálica, a família decidiu pela doação dos órgãos de Carlos. O amigo que também caiu do telhado, inclusive, compareceu à despedida, no último dia 22.

“É triste. Estávamos com esperanças dele sair bem. Ele estava totalmente consciente de tudo que estava se passando. Perguntou ainda do amigo dele [que caiu do telhado] e disse que, quando saísse, queria jogar bola”, lembrou o padrasto.

O caso foi registrado como ‘morte acidental’ na Delegacia de Polícia Sede de Guarujá (SP).