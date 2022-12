Garota de programa é presa suspeita de matar idoso após ele se negar a pagar R$ 20 pelo encontro

Segundo a delegada responsável pelo caso, Aline Cardoso, ela teria matado o homem a facadas

Uma mulher de 38 anos foi presa suspeita de matar um idoso de 65 anos após ele se negar a pagar R$20 por um programa, em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a delegada responsável pelo caso, Aline Cardoso, ela teria matado o homem a facadas.

A mulher foi presa na segunda-feira (12). Em depoimento, ela alegou que faria uma faxina para o homem e ele se negou a pagar os R$20, oferecendo-a apenas R$10. No entanto, a delegada explicou que ela apresentou diferentes versões para a polícia.

“Em virtude da negativa do homem de pagar o que foi combinado, eles discutiram, mas ela nega que tenha o matado e diz que foi embora e o deixou na companhia de um usuário de drogas”, disse a delegada.

A Polícia Militar afirmou que outros dois homens também foram levados à delegacia suspeitos de envolvimento no crime. Conforme a delegada, as investigações seguem, mas não há indícios da participação de outras pessoas.

A mulher foi encaminhada para a cadeia de Barro Alta, onde segue presa à disposição da Justiça.