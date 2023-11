Garota de 13 anos perdidas é encontrada em fazenda e homem é preso

Segundo a mãe da vítima, a filha não retornou da escola na sexta-feira (10)

Na madrugada do último sábado (11), um homem de 34 anos foi detido sob suspeita de aliciar uma adolescente de 13 anos na Zona Rural de Castelo do Piauí, distante 190 km de Teresina. Segundo informações da Polícia Militar do Piauí (PM-PI), a mãe da jovem comunicou à guarnição que a filha não retornou da escola na sexta-feira (10), motivando a família a procurar a polícia para registrar o desaparecimento.

Conforme detalhado pela polícia, o homem trabalha em uma fazenda e inicialmente afirmou, de maneira falsa, que estava sozinho em sua residência. No entanto, a PM identificou a presença de outra pessoa no local.

Durante a prisão do suspeito, uma arma de fogo e seu aparelho celular foram apreendidos. A PM informou que exames periciais serão realizados tanto na vítima quanto no homem.