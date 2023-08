Garota de 13 anos morre após colocar cabeça na janela de ônibus e bater em poste

A tragédia aconteceu quando ela estava a bordo de um ônibus em movimento no bairro Catarcione

Na noite de quarta-feira (16), ocorreu um trágico incidente em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, resultando no falecimento de Fernanda Pacheco Ferraz, uma jovem estudante de 13 anos.

De acordo com relatos de testemunhas, a adolescente estava sentada na parte traseira do ônibus e, ao avistar amigos na calçada, decidiu estender parte de seu corpo para fora do veículo, no intuito de cumprimentá-los. O lamentável acidente aconteceu durante a trajetória do ônibus da linha 491, operada pela empresa Novafaol, enquanto ele transitava pela Rua Luis Catarcione em direção ao centro da cidade.

A Novafaol, empresa responsável pelo ônibus, comunicou que o motorista, um profissional com mais de uma década de experiência na companhia, tomou conhecimento do ocorrido através de outros passageiros. Ele imediatamente interrompeu o trajeto do veículo, solicitou a assistência das autoridades competentes e informou a gerência operacional da empresa. A Novafaol expressou profundas condolências diante dessa tragédia inesperada.

A Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) também expressou sua consternação pela perda da estudante e anunciou um período de luto de dois dias na escola em que ela estava matriculada, o Colégio Estadual Professor Carlos Côrtes. As aulas foram suspensas durante esta semana, sendo programada a retomada na próxima segunda-feira. A Seeduc manifestou solidariedade à família da jovem e à comunidade escolar, garantindo que todo apoio necessário está sendo oferecido nesse momento difícil.