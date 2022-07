Operação desarticula venda de remédios para aborto pela internet

Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Praia Grande (SP), São Sebastião (SP), Rio das Ostras (RJ) e Formigas (MG)

O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), realizou nesta quarta-feira (6) a Operação Mofongos para desarticular uma quadrilha especializada em vender pela internet remédios utilizados para indução de aborto. As informações são da Agência Brasil.

O CyberGaeco contou com o apoio de equipes do Gaeco em Santos (SP), no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo.

Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Praia Grande (SP), São Sebastião (SP), Rio das Ostras (RJ) e Formigas (MG). Os suspeitos utilizavam diversas redes sociais para divulgação das vendas e marketplaces para oferecer os remédios proibidos.

Além disso, os criminosos ofereciam apoio remoto e tutoriais para a prática do abortamento com os medicamentos, que são controlados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).