Funerária russa usa modelos de lingerie posando entre caixões em anúncio

Vídeo mostra um ensaio fotográfico com várias mulheres usando apenas lingerie fazendo poses sensuais em cima —e dentro— dos objetos fúnebres

Uma funerária russa está chamando a atenção da internet com uma campanha para lá de inusitada. No final de janeiro, ela lançou uma campanha em suas redes sociais com modelos seminuas em meio a caixões e urnas funerárias.

“Nossa empresa organiza funerais de qualquer formato”, diz o texto que acompanha as imagens. O vídeo mostra um ensaio fotográfico com várias mulheres usando apenas lingerie fazendo poses sensuais em cima —e até dentro— dos objetos fúnebres.

A funerária Horonim tem sede em Moscou e existe desde o ano 2000, de acordo com seu site. “Organizamos o funeral dos mortos e fornecemos serviços funerários preferenciais para todas as categorias de cidadãos”, anuncia a empresa.

​Veja o vídeo:

“Nossa principal tarefa é remover o fardo de resolver muitos problemas dos ombros de entes queridos e parentes ao organizar um funeral”, destaca. “Não estabelecemos preços absurdos, não apresentamos ‘surpresas’ na hora do pagamento e valorizamos nosso nome honesto.”

A campanha dividiu os internautas, que questionaram se ela não era desrespeitosa com os mortos. Outros simplesmente acharam que as mulheres de lingerie não combinavam com um ambiente tão sombrio quanto o de uma funerária.