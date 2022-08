Funcionários de restaurante flutuante se surpreendem ao encontrar carro dentro do lago

Segundo os funcionários, o dono também não voltou ao local, por isso ninguém soube explicar como o carro caiu no lago

Funcionários de um restaurante flutuante se surpreenderam com um carro modelo Jeep Compass dentro do Lago Serra da Mesa quando chegaram para trabalhar na terça-feira (30) em Uruaçu, no nordeste de Goiás. Um funcionário gravou o momento em que passa de barco ao lado do veículo.

Eles acreditam que tenha acontecido um acidente durante a madrugada. A cena chamou a atenção de curiosos, que gravaram o veículo no fundo do lago.

Nem os bombeiros nem a polícia foram chamados para verificar a situação. O veículo foi retirado por um guincho.