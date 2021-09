Funcionário some por dois dias e é achado preso em elevador do Carrefour

De acordo com informações preliminares, o homem ficou sem se alimentar e beber água durante os dois dias. A família do rapaz divulgaram fotos nas redes sociais em busca de ajuda

Na manhã de segunda-feira (27), um funcionário da rede Carrefour foi encontrado preso no elevador de cargas da unidade, em Santos, no litoral de São Paulo. O empregado desapareceu no fim do expediente de sábado (27).

De acordo com informações preliminares, o homem ficou sem se alimentar e beber água durante os dois dias. A família do rapaz divulgaram fotos nas redes sociais em busca de ajuda.

Por meio de uma nota, o Carrefour informou que uma equipe de manutenção foi acionada para verificar o que aconteceu para o elevador parar de funcionar.

O Carrefour disse ainda que, por ser uma área restrita aos funcionários, é pouco visitada durante o expediente. “Estamos junto aos familiares para prestar todo o suporte necessário, incluindo apoio psicológico. Ficamos consternados com o ocorrido e estamos apurando o fato internamente”, escreveu a empresa.

O mercado instaurou uma investigação para apurar porque “o funcionário supostamente não pediu ajuda”